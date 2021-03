In freier Wildbahn leben Goldtakine in der zentralchinesischen Provinz Shaanxi in Gebirgswäldern bis auf 4.000 Meter Höhe. Ihr Bestand wird auf weniger als 6.000 Tiere geschätzt und gilt als gefährdet. Der Zoo Dresden besitzt seit mehr als sieben Jahren Goldtakine und züchtet sie seit 2016. In Deutschland kann man diese flauschigen Hornträger nur noch im Tierpark Berlin und im Bergzoo Halle besichtigen. Europaweit haben zwölf Zoos die gefährdete Huftierart im Bestand.