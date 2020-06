Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA durch Polizeigewalt regen sich weltweit Proteste - so auch in Dresden. An einer Mauer am Elberadweg in Höhe des Japanischen Palais stellte die Polizei am Freitagmorgen einen großflächig aufgetragenen Schriftzug fest. Ein kleineres Graffiti wurde an der Albertbrücke auf Neustädter Seite entdeckt. Die illegal aufgesprühten Schriftzüge stellten eine Solidaritätsbekundung mit dem getöteten Floyd dar, hieß es.