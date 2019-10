Eine Granate ist in einer Kleingartensparte an der Weinbergstraße im Dresdner Norden gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Kampfmittelbeseitigungsdienst vor Ort und konnte die Granate am Mittwochmorgen kontrolliert sprengen. Ob es sich bei ihr um ein Überbleibsel aus dem Weltkrieg handelte, war noch unklar.