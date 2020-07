Die Preisträger des 20. Sächsischen Gründerpreises kommen aus Dresden und Chemnitz. Den mit 10.000 Euro dotierten ersten Preis erhielt das Dresdner Unternehmen Morpheus Space, das Antriebslösungen für den autonomen Betrieb von Satelliten entwickelt. Weitere Preise gingen an den Halbleiterhersteller Semron aus Dresden, die Chemnitzer LiGenium GmbH für nachhaltige Logistiklösungen und das Unternehmen Peerox, dass Assistenzsysteme für die Bedienung von Maschinen anbietet. Insgesamt waren Preisgelder von 30.000 Euro ausgelobt.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig sagte, der Preis zeige, dass Sachsen sei ein attraktiver Standort für Start-ups und Gründungsinteressierte sei. "Ich gratuliere den Gewinner-Teams und danke all denjenigen, die sich auch in diesem durch die Corona-Pandemie geprägten Jubiläumsjahr mit ihren innovativen Ideen eingebracht haben.", so Dulig.