Ein Schmuckstück aus Sachsen steht in New York im Mittelpunkt einer Ausstellung. Der "Grüne Diamant" aus dem Dresdner Schatzkammermuseum Grünes Gewölbe funkelt noch bis zum 1. März 2020 im Metropolitan Museum of Art in New York. Das Museum dort hat Schätze aus vielen europäischen Schatzkammern zusammengetragen, um zu zeigen, wie die Herrscher einst ihre Macht repräsentierten. Die Schau heißt "Making Marvels: Science and Splendor at the Courts of Europe".