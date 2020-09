Im Zusammenhang mit dem Juwelenraub im Historischen Grünen Gewölbe zu Dresden haben am Mittwoch sieben Beamte der Soko "Epaulette" Wohn- und Gewerberäume in Berlin durchsucht. Die Maßnahmen richteten sich nach Angaben der Dresdner Staatsanwaltschaft gegen einen Mann, der auf fiktive Personalien registrierte Sim-Karten für Mobiltelefone vertreibt.



Neben der Wohnung des Betroffenen wurden auch die Geschäftsräume seines Arbeitsgebers durchsucht. Nach den Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Betroffene den Tätern mehrere Sim-Karten verkauft oder diese zum Vertrieb an ein Internet-Café in Berlin-Neukölln weitergegeben hat. Die fraglichen Sim-Karten wurden während der Vorbereitung der Tat und auch bei der eigentlichen Tatausführung für Absprachen zwischen den Tätern genutzt.