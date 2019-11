Zwei Tage nach dem Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden gehen bei der Polizei immer mehr Hinweise ein. Wie ein Sprecher am Mittwoch erklärte, gab es bis zum Vormittag bereits mehr als 200 Hinweise. Die Polizei hofft dabei nicht nur auf Beobachtungen zum Tatgeschehen am Dresdner Residenzschloss und zum Aussehen der Einbrecher, sondern beispielsweise auch zu möglichen Komplizen, zur Fluchtroute und einem möglichen weiteren Fluchtfahrzeug, nachdem der erste Pkw in einer Tiefgarage in Dresden-Mickten in Brand gesteckt wurde.