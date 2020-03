Das Phantombild zeigt einen der insgesamt sieben Tatverdächtigen, die in das Grüne Gewölbe in Dresden eingebrochen sein sollen.

Das Phantombild zeigt einen der insgesamt sieben Tatverdächtigen, die in das Grüne Gewölbe in Dresden eingebrochen sein sollen. Bildrechte: Polizei Dresden

Im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden suchen die Ermittler jetzt mit einem Phantombild nach einem Tatverdächtigen. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden und die Dresdner Polizei am Donnerstag in einer gemeinsamen Information mitteilten, sei man der Person über das Fluchtfahrzeug auf die Spur gekommen. Die Ermittler gehen inzwischen von mindestens sieben Tätern aus. Dies ergebe sich aus einer Fallanalyse des Landeskriminalamts Sachsen, aus Videoauswertungen sowie weiteren Ermittlungen.

Die Juwelendiebe waren demnach mit ihrer Beute in einem Audi S6 von der Innenstadt zunächst in eine Tiefgarage im Stadtteil Pieschen geflüchtet, wo sie den Wagen anzündeten, um Spuren zu verwischen. Ermittlungen haben nun ergeben, dass der Audi im August 2019 von einer Privatperson in Magdeburg gekauft worden war. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann, der den Wagen in Magdeburg abholte, mit dem Einbruch im Grünen Gewölbe zu tun hat. Der Mann sei etwa 25 Jahre alt, schlank und habe dunkle Haare. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0351/4832233 entgegengenommen.