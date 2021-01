Im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Historische Grüne Gewölbe hat die Polizei am Dienstag eine weitere Wohnung in Berlin durchsucht. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden und die Dresdner Polizei mitteilten, sind vier Ermittler der Soko Epaulette am Vormittag in einer Wohnung im Berliner Stadtteil Rudow gewesen. Dort beschlagnahmten sie zwei Handys sowie mehrere Dokumente, die nun ausgewertet werden sollen. Bei der Durchsuchung erhielten die Beamten Rückhalt von Spezialeinsatzkräften.