NPD Sachsen zieht gegen Facebook vor Gericht

Am Landgericht Dresden wird am Dienstag ein spezieller Fall verhandelt. Die NPD Sachsen will gegen Facebook juristisch vorgehen, denn das soziale Netzwerk hat die Seite der Partei gelöscht. Die rechtsextreme Partei soll gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen haben. Auf Beschwerde der NPD habe das Unternehmen nicht reagiert. Die NPD sieht sich auch mit Blick auf die Landtagswahlen 2019 dadurch benachteiligt.



Hintergrund ist das neue deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Seit knapp einem Jahr ist Facebook verpflichtet, innerhalb 24 Stunden strafbare Inhalte im Netz wie zum Beispiel Hasskommentare oder rechtsradikale Posts zu löschen. Ist der Sachverhalt unklar, hat Facebook eine Woche Zeit, gegen die Verstöße vorzugehen und kann dabei zwischen zwei Varianten wählen. Entweder wird das Konto des Nutzers für 30 Tage gesperrt oder der Facebook-Account wird ganz gelöscht, so wie es nun bei der NPD Sachsen der Fall gewesen sein soll.



Eine Entscheidung in der Güteverhandlung soll noch am Dienstag fallen.