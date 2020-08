Grünen-Chef Robert Habeck kommt am heutigen Dienstag nach Dresden und Zeithain. In der sächsischen Landeshauptstadt steht ein Besuch im Wasserwerk Dresden-Coschütz auf dem Programm. Nach einer Besichtigung der technischen Anlagen will Habeck mit Mitarbeitern über Wasserversorgung und Nachhaltigkeit diskutieren. Am Nachmittag wird er auf einem Feld der Agrargenossenschaft "Unteres Sächsisches Elbtal" erwartet. Hier geht es um Herausforderungen der Landwirte in der Klimakrise.



Habeck hatte während seiner Sommerreise eigentlich schon Ende Juli nach Dresden und Zeithain reisen wollen. Ein Corona-Verdachtsfall im Bekanntenkreis machte aber einen Strich durch die Rechnung.