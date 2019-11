Ein Häftling hat am Dienstagabend in der JVA Dresden offenbar einen Brand in seiner Zelle entfacht. Wie die Polizei mitteilte, soll der 35-Jährige ein Regal in seiner Zelle angezündet haben. Anschließend informierte er das Gefängnispersonal über die Gegensprechanlage. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Die Zelle wurde stark verrußt und ist nicht mehr nutzbar. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Brandursachenermittler untersuchen am Mittwoch die Zelle.