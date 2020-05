Wegen einer Amokfahrt mit einem gestohlenen Wagen ist ein Dresdner am Dienstag zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten rechtskräftig verurteilt worden. Die Strafkammer des Landgerichts war überzeugt, dass der Angeklagte an jenem 16. Juli 2019 hatte sterben wollen. Der 33-Jährige hatte mehrere Autofahrer überfallen und mit einer nicht geladenen Schreckschusswaffe bedroht, um an ein Fahrzeug zu kommen. Er habe meist selbst aufgegeben, weil er niemanden habe verletzen wollen, sagte die Vorsitzende Richterin Monika Müller.