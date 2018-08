Staatsanwalt fordert Haftstrafe für Anschlag auf Moschee in Dresden

Hintergrund Der Angeklagte Nino K. soll am 26. September 2016 Bomben am Kongresszentrum in Dresden sowie vor einer Moschee im Stadtteil Cotta gezündet haben. Bei den Anschlägen wurde niemand verletzt. Am Kongresszentrum entstand ein Sachschaden von 21.000 Euro.



Nach Angaben der Staatsanwaltschaft habe sich der Mann bewusst eine Moschee für seinen ersten Anschlag ausgesucht. Diese lag nur wenige hundert Meter von seiner Wohnung entfernt. Der 31-Jährige gilt laut Anklage "als bekennender Anhänger" der islamfeindlichen Pegida-Bewegung. In diesem Umfeld habe er sich auch radikalisiert.



Der Beschuldigte war durch einen DNA-Vergleich ins Visier der Ermittler geraten und im Dezember 2016 auf einer Baustelle in Hessen festgenommen worden. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurde ein fertiger Sprengsatz sichergestellt. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.