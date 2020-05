Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 56-jährigen Deutschen Anklage wegen vorsätzlichen und unerlaubten Besitzes von Kriegswaffen erhoben. Darüber informierte sie in einer Mitteilung. Der Beschuldigte soll in einem Tresor in seinem Radeburger Wohnhaus unter anderem 20 Handgranaten russischer Bauart ohne Zünder, sowie einen Revolver und diverse Munition aufbewahrt haben. Der 56-Jährige verfügt nicht über die erforderlichen Erlaubnisse zum Besitz von Waffen und Munition. Er gab an, dass er die Granaten und die Waffen vor etwa zehn Jahren bei dem Umbau einer Scheune gefunden und nicht den Behörden gemeldet habe.