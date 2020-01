Sachsens Handwerker starten optimistisch in das neue Jahr. Der Präsident des Sächsischen Handwerkstages, Roland Ermer, sagte: "Branchenübergreifend sind die Auftragsbücher in den meisten Betrieben gut gefüllt." Mit einem Konjunktureinbruch sei daher zumindest in der Binnenwirtschaft zunächst nicht zu rechnen. Kunden, die in Sachsen einen Auftrag an die zahlreichen Klein- und Kleinstbetriebe vergeben wollen, müssen im Schnitt rund elf Wochen auf einen Handwerker warten. Nach wie vor profitiere das Handwerk von einer hohen Konsumbereitschaft unter Privatkunden, begünstigt durch niedrige Zinsen.