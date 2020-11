Not macht erfinderisch. Das hat auch das Ärzteehepaar Petery in Dresden-Plauen festgestellt. Damit sich ihre Patientinnen und Patienten während des Wartens in der Praxis nicht zu nahe kommen, haben sie Stühle nach draußen gestellt. Dort, wo jahrelang das Auto der Hausärzte parkte, ist ein kleiner Wartebereich vorgesehen. "Fünf Personen dürfen ins Wartezimmer. Wenn das voll ist, können weitere Patienten nach draußen ausweichen und das Ansteckungsrisiko verringern", sagt Zuzana Petery. Die Idee dazu sei ihnen spontan gekommen. Seit dem Frühjahr handhaben die beiden Ärzte das so.