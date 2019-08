Polizeieinsatz am Basteiplatz 3 in Dresden.

Eine Hausbesetzung hat am Sonnabend die Polizei in Dresden auf den Plan gerufen. Die Initiative "Wir besetzen Dresden" hatte zuvor dazu aufgerufen, das leerstehende Gebäude am Basteiplatz gegenüber der Gret-Palucca-Hochschule zu besetzen. Dutzende Polizeiautos sind inzwischen vorgefahren. Nach Angaben der Besetzer sind rund 150 Unterstützer vor Ort.