Aktivisten haben am Donnerstag in Dresden ein Haus in der Tannenstraße besetzt. Es sei seit 12 Jahren "dem fortschreitenden Einsturz preisgegeben", teilt die Gruppe mit. Ein Nutzungskonzept für die nahe bis mittelfristige Zukunft gäbe es nicht. "Wir fordern die Stadt auf, Brachflächen und Leerstand, wie hier in Tannenstraße, öffentlich darzustellen," sagte eine Aktivistin. "Weiterhin sollen deren momentane Nichtnutzung begründet oder Nutzungskonzepte erarbeitet werden."

Vor 49 Jahren wurde das erste Haus in der Bundesrepublik Deutschland in Frankfurt am Main besetzt. "Wir finden, es ist dringend an der Zeit, diese Art des Protests fortzuführen", erklärte die Gruppe. Damit wollen die Hausbesetzer vor allem die Wohnproblematik in den Mittelpunkt stellen. Denn durch wiederholte Mietsteigerungen entstehen in den nächsten Tagen im ehemaligen "Freiraum Elbtal" neue hochpreisige Wohnungen, so die Aktivisten. Das wolle man an der Tannenstraße verhindern.