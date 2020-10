Am Sonnabend hielten sich mehrere Leute vor dem Haus in der Schanzenstraße auf.

Am Sonnabend hielten sich mehrere Leute vor dem Haus in der Schanzenstraße auf. Bildrechte: Erik Hoffmann

Aktivisten haben am Sonnabend ein unbewohntes Mehrfamilienhaus auf der Schanzenstraße im Dresdner Hechtviertel besetzt. Die sogenannten Leerstandsbewohner wollen mit der Besetzung auf den Leerstand und Mietenwahnsinn hinweisen und einen Wohnraum für bedürftige Menschen schaffen.

Wie die Aktivisten in einem Internetblog schreiben, sei das Haus seit 15 Jahren leer und Kaufanfragen vom Besitzer abgelehnt worden. Man habe ein Hauskonzept erarbeitet und sei bereit, mit dem Besitzer über eine mögliche Nutzung zu verhandeln. Die Hausbesetzer wollen neben Wohnraum auch öffentlichen Angebote wie ein Info-Café mit offener Gemeinschaftsküche einrichten.

Während einer Kundgebung auf der Rudolf-Leonard-Straße, die sich gegen Spekulation und Mietwucher richtete, hatten vermummte und kostümierte Personen am Haus in der Schanzenstraße zunächst Transparente angebracht und zur Besetzung aufgefordert. In der Nacht von Sonnabend zu Sonntag hielten sich mehrere Leute vor dem Gebäude auf.