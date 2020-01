Der Spruch "Lerchstand zu Freiraum" leitet sich vom Motto "Leerstand zu Freiraum" ab und ist an den Namen des Geschäftsführers der Castello AG, Roman Lerch, angelehnt. Das Unternehmen besitzt nach Angaben der Aktivisten viele Wohnungen in Dresden, wofür sie in deren Kritik stehen, da der Wohnraum nicht gerecht verdient sei und Menschen dafür ausgebeutet und verdrängt würden. Bildrechte: xcitePRESS

Mehrere Personen haben am Freitag in der Dresdner Neustadt drei leerstehende Häuser besetzt. Im Gespräch mit MDR SACHSEN erklärte ein Sprecher das Ziel der Besetzung. Demnach sollen die Gebäude in der Königsbrücker Straße zum Wohnen, für Vereine und als Veranstaltungsräume genutzt werden. Entsprechende Pläne lägen dem Eigentümer, der Argenta Group aus München, bereits vor.

Die Polizei teilte mit, dass zeitgleich mit der Besetzung eine Spontandemonstration zum Thema "Mietpreiswahnsinn" angemeldet wurde, an der eine "Vielzahl an Demonstranten" teilgenommen hat. Am späten Abend hatte sich die Versammlung aufgelöst. Die Polizei beendete den Einsatz ohne irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Ein Sprecher sagte MDR SACHSEN, dass man in Kontakt mit einem Vertreter des Eigentümers gewesen sei. Dieser behalte sich weitere Schritte vor und wolle von sich aus die Öffentlichkeit informieren.

Die Gruppe hat in der Vergangenheit schon mehrfach leerstehende Immobilien in Dresden besetzt. Für größere Aufmerksamkeit sorgte die Besetzung einer alten Villa am Basteiplatz.

Quelle: MDR/cb