In Dresden beginnt am Freitagabend das mitteldeutsche Heinrich Schütz Musikfest. Zehn Tage lang stehen mehr als 40 Veranstaltungen auf dem Programm, wie der Verein Mitteldeutsche Barockmusik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mitteilte. Geplant sind neben Konzerten auch Führungen, Lesungen und Gottesdienste an insgesamt 23 Spielstätten. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr die vielfältigen Vernetzungen des Komponisten. Zum Auftakt des Festivals findet in der Dresdner Kreuzkirche eine "Lange Schütz-Nacht" statt. Beim Abschlusskonzert am 11. Oktober wird der Internationale Heinrich-Schütz-Preis 2020 verliehen.