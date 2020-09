An drei Wochenenden im September lädt das Landgestüt Moritzburg deshalb Fachpublikum ein, in kleinem Rahmen Einblick in die Arbeit mit den Landbeschälern zu gewinnen. "Die Hengstimpressionen sind kein Ersatz für die Hengstparaden, die in diesem Jahr aufgrund der Pandemielage in Deutschland leider ausfallen müssen", sagt Dr. Kati Schöpke, Landstallmeisterin der Sächsischen Gestütsverwaltung in Moritzburg.