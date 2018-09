Hengstparade in Moritzburg abgesagt

Die für Sonntag geplante dritte Hengstparade in Moritzburg ist kurzfristig abgesagt worden. Wie das Landegestüt Moritzburg mitteilte, ist der Grund für die Absage eine Erkrankung eines Teils der Pferde. Um welche Erkrankung es sich genau handelt, wollte der Veranstalter bis jetzt nicht bekanntgeben. Am Tor des Geländes ist ein Schild angebracht worden, dass das Gestüt aus veterinärhygienischen Gründen geschlossen bleiben muss.

"Wir haben uns ebenso wie die Besucher sehr auf diese letzte Hengstparade der Saison gefreut", erklärt Landstallmeisterin Dr. Kati Schöpke. Die Entscheidung sei ihr nicht leichtgefallen. "Doch das Wohl der Tiere sowie die Verantwortung gegenüber unseren Gästen stehen für uns als Landgestüt an vorderster Stelle", so Schöpke weiter. Nach Einschätzung des behandelnden Tierärzteteams sollen die erkrankten Tiere in zwei bis drei Wochen wieder genesen sein.