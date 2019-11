Das Straßenbahnmuseum in Dresden lädt am Sonnabend und Sonntag zum traditionellen "Herbstöffnungswochende" ein. Die Besucher erwartet laut Veranstalter eine große Modellstraßenbahnanlage sowie Besichtigungen der Ausstellungsräume von Straßenbahn und Bus sowie der Museumswerkstätten. Als besonderen Höhepunkt solle es Vorträge zu "90 Jahre Hechtwagenentwicklung in Dresden" geben. Für die kleinen Besucher gibt es unter anderem Rundfahrten mit der Kinderstraßenbahn "Lottchen".