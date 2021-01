Die Kabarettistin Gisela Grube ist in Dresden gestorben. Wie der ehemalige Leiter der Dresdner "Herkuleskeule", Wolfgang Schaller, bestätigte, starb sie in der vergangenen Woche im Alter von 95 Jahren. Grube gehörte dem Ensemble der Herkuleskeule zwischen 1961 und 1993 an, sie spielte in fast jedem der Programme in dieser Zeit. Zudem betreute die bekennende Christin 25 Jahre lang das Amateurkabarett "Dekana(h)tlose" des Bistums Dresden-Meißen.