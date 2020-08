Ein Herz für spezielle Oldtimer hat Stefan Grießbach in Sacka bei Thiendorf. Der begeisterte Autoliebhaber kümmert sich in seiner Bulli-Werkstatt um alte Volkswagen. Bis zu zwei Jahre lang werkelt er bei Komplettaufbauten an teils schrottreifen Bullis, damit die wieder formschön und fahrbereit über die Straßen rollen können. Kunden der "Bulli-Klinik" an der B98 sind Ärzte, Studenten, aber auch Urlauber, denen der VW-Bus unterwegs kaputt gegangen ist. Für sie alle ist das Kult-Auto auch eine Art Lebenseinstellung, hat der MDR SACHSENSPIEGEL herausgefunden - auch wenn Bulli-Fahrer viel langsamer unterwegs sind als andere.