Seit März wurden in den Flüchtlingslagern im Norden des Landes und in der Beeka-Ebene mehr als 13.000 Hygienepakete mit Seife, Putz- und Desinfektionsmaterialien verteilt ebenso wie Lebensmittel für die bedürftigsten Familien, hieß es. Die Not treffe neben den libanesischen Familien auch die syrischen Geflüchteten, die im Libanon teilweise schon zehn Jahre leben und geduldet werden. Der Libanon hat etwa 1,5 Millionen syrische Geflüchtete aufgenommen. Das Land hat selbst nur sechs Millionen Einwohner.

Trotz akuter Notsituation in Beirut setze die Hilfsorganisation seine Hilfe auch in den anderen den bisherigen Projektgebieten fort - unter anderem in den Gemeinden in Akkar und Nordlibanon. Dort verteile es Hygienematerialien an Geflüchtete und repariere Wassertanks und Toiletten.