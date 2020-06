Wegen der Corona-Einschränkungen konnten sich die 20 Dresdner Absolventen des Studienkompass-Jahres zur Abschlussrunde nur virtuell per Videoschalte treffen und voneinander verabschieden. Bildrechte: Anja Bartschat

"Was will ich später mal machen? Ist das das Richtige für mich und woher soll ich denn wissen, was es alles gibt?" Diese Fragen kennen Schulabsolventen nur all zu gut. Auch Mandy Tennert und Lissy Höbelt haben sich damit lange herum geplagt. In der 11. Klasse hörten sie in der Schule von der Möglichkeit, sich für ein Förderprogramm namens "Studienkompass" zu bewerben. Das Projekt richtet sich an junge Leute, die die Ersten in ihren Familien sind, die studieren wollen.

Sissy Höbelt aus der Nähe von Freiberg studiert mittlerweile in Jena. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Ich war lange sehr unsicher, was ich studieren will", sagt Sissy Höbelt aus Sohra bei Freiberg. Ihre Familie habe es anfangs eher befürwortet, dass sie sich eine Ausbildung sucht, wollte sie aber auch in ihrem Wunsch unterstützen, zu studieren. Nur was? Das blieb lange die große Frage. "Ich wusste auch nicht wirklich, was ich einmal studieren will", erzählt Mandy Tennert aus Dresden. Ihr Vater hätte eine Lehre besser gefunden und meinte, da hätte man gleich etwas in der Hand. Beide Schülerinnen bewarben sich 2017 um einen Platz beim Studienkompass und wurden angenommen, ebenso wie 18 weitere Schüler aus der Region Dresden und 280 weitere Teenies bundesweit in dem Jahr.

Vor Berufswahl Selbstvertrauen und Wissen stärken

In fünf Workshops wurden erst ihre Stärken und Wünsche besprochen und gefiltert. Später informierten sich die junge Leute darüber, was man wie und wo alles studieren kann und wie man ein Studium finanziert. Auch das baue Ängste und Vorbehalte ab. "Es ist wichtig zu wissen, was es alles gibt. Immerhin sind es mehr als 1.000 Berufe und Studienangebote. Zudem verändern sich Berufe heutzutage schnell", erklärt der Studienkompass-Leiter Ulrich Hinz MDR SACHSEN.

Workshops klingt immer so anstrengend. Die haben aber richtig Spaß gemacht, wir konnten viele Fragen stellen. Sissy Höbelt über ihre Erfahrung als Studienkompass-Teilnehmerin

Das gemeinnützige Programm wolle gleiche Chancen für alle ermöglichen und den Blick für die vielen Berufswege im Leben öffnen. "Talente und Neigungen sollen Karrieren bestimmen, nicht die Herkunft", meint Hinz. Und: "auch nicht allein die Vorstellung der Eltern, die ihren Sohn unbedingt Arzt werden lassen wollen, wenn er lieber Sport studieren möchte."