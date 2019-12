Zwei Unbekannte waren am Morgen des 25. November im Schutz der Dunkelheit über eines der vergitterten Fenster in das barocke Schatzkammermuseum eingedrungen und hatten mit einer Axt eine Vitrine im Juwelenzimmer eingeschlagen. Nach wenigen Minuten konnten sie mit historischen Schmuckstücken von nicht bezifferbaren Wert flüchten. Bisher fehlt jede Spur von dem Schmuck. Das Tatfahrzeug wurde noch am selben Tag ausgebrannt in einer Tiefgarage im Stadtteil Mickten sichergestellt.



Der Ermittler haben unter anderem im MDR und im ZDF über den Fall berichtet und überregional nach Zeugen gesucht.