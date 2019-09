Zwischen dem Hauptbahnhof und der Technischen Universität Dresden könnten demnächst Hochhäuser entstehen. Die Stadtplaner sehen in dem Gebiet großes Potenzial.

Nach dem Willen der Städteplaner könnten rings um den Hauptbahnhof und um die Prager Zeile in den kommenden Jahren weitere Hochhäuser entstehen. Bildrechte: dpa Mit neuen Hochhäusern könnte beispielsweise die Prager Zeile verlängert und so die Entwicklung des Stadtgebietes vorangetrieben werden, heißt es in der Begründung. Auch an der Nossener Brücke könnten nach Vorstellungen der Stadtplaner neue Hochhäuser entstehen. Im Zuge der Stadtbahn 2020 - dem Bau einer neuen Straßenbahnlinie von der Kesselsdorfer bis zur Tiergartenstraße - wird hier die Infrastruktur ausgebaut. Die Hochhäuser könnten auch als Ersatzbauten für bestehende Plattenhäuser in der Johannstadt oder Prohlis gesehen werden. Und auch nördlich des großen Gartens an der Stübelallee würden sich Hochhäuser in den Charakter der Stadt einprägen, sagen die Architekten.

Stadtverwaltung setzt auf Leitbild

Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain hofft, mit dem neuen Leitbild neue städtebauliche Impulse setzen zu können. Bildrechte: Stadt Dresden/Sven Brauers Wie die Stadtverwaltung mitteilte, soll es "nicht dem Zufall überlassen" werden, wo in Zukunft Hochhäuser gebaut werden. "Es wenden sich Bauherren an uns, die auf ihrem Grundstück ein Hochhaus bauen wollen", erklärt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain. Deshalb wolle man mit dem Leitbild neue Maßstäbe setzen: "Wenn wir ein Hochhaus zulassen, muss dieses qualitätsvoll sein und das Stadtbild bereichern", so Schmidt-Lamontain weiter.

Konzept aus Zürich

Mit der Konzeption des Hochhausleitbildes wurde ein Architekturbüro aus Zürich beauftragt. Im ersten Schritt analysierten die Planer, was Dresden ausmacht: "Die Einbindung der Stadt in die Landschaft sowie die Identität der über Jahrhunderte gewachsenen Kulturlandschaft", so Christian Blum vom Büro Eckhaus. Gleichzeitig wurden die bestehenden Hochhäuser und Türme ab 30 Metern untersucht. Im zweiten Schritt haben die Städteplaner untersucht, in welchen Räumen Hochhäuser denkbar wären und wo sie ausgeschlossen sind. Daraus leiteten die Planer die vier Schwerpunktbereiche um Hauptbahnhof, Nossener Brücke, Johannstadt und Prohlis ab.

Bürger sollen sich einbringen

Im letzten Schritt soll ein sogenanntes Qualifizierungshandbuch erarbeitet werden. Darin enthalten sind Anhaltspunkte für die Stadtverwaltung, damit künftige Hochhausprojekte besser beurteilt werden können. In mehreren Diskussionsveranstaltungen sollen sich auch die Dresdner einbringen und ihre Ideen vorschlagen. Denn durch eine gezielte Hochhausentwicklung lassen sich in der Stadt Akzente setzen, die den Charakter Dresdens widerspiegeln können, so Schmidt-Lamontain.

Quelle: MDR/fg