Die Landestalsperrenverwaltung hat die Hochwasser-Risikokarten für die Elbe in Dresden aktualisiert. Laut Sachsens Umweltminister Wolfram Günther sollen Bürgerinnen, Bürger, Unternehmen und Behörden sich mit der neuen Karte informieren können, inwieweit ihre Standorte bei Hochwasser betroffen wären. Außerdem geben sie Auskunft über Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten. Sie sollen demnächst im Umweltportal des Freistaates veröffentlicht werden. Die Karte berücksichtige auch die seit dem Augusthochwasser 2002 umgesetzten umfangreichen Hochwasserschutzmaßnahmen an der Elbe.

Seit dem Augusthochwasser 2002 haben der Freistaat Sachsen und die Europäische Union an der Elbe in Dresden rund 70 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert. Das hat sich laut Wolfram Günther beim Junihochwasser 2013 bereits ausgezahlt, bei dem die Schäden um vieles geringer ausfielen als noch 2002. Auch die seitdem beschlossenen Hochwasserschutz-Vorkehrungen seien auf den Karten ersichtlich.