Das Weingut Hoflößnitz in Radebeul ist mit dem Bundesehrenpreis für Wein und Sekt in Bronze ausgezeichnet worden. Wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft am Dienstag mitteilte, wurden insgesamt 23 Winzerbetriebe in Deutschland mit Bundesehrenpreisen ausgezeichnet. Der Preis gilt als höchste Auszeichnung für deutsche Weinerzeuger.