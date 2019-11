Auf der Gala wurde der Musiker und Politaktivisten Sir Bob Geldof mit dem 11. Hope-Award ausgezeichnet. Damit wurde nach Angaben der Veranstalter das Engagement des Musikers im Kampf gegen den Hunger in Afrika geehrt. Geldof hatte in den 1980er-Jahren unter anderem eins der größten Rockkonzerte organisiert, das die Welt je gesehen hatte. Das Wohltätigkeitskonzert "Live Aid" 1985 im Londoner Wembley-Stadion sammelte mehr als 150 Millionen Englische Pfund für die Hungerhilfe in Afrika. Zwei Jahrzehnte später organisierte Geldof auch das "Live 8"- Konzertprojekt. Geldof sagte in Dresden: "Wir haben die Armut in der Welt in den vergangenen 15 Jahren reduziert, so wie es Harry Belafonte wollte. Wir können die Armut in den kommenden 15 Jahren auf Null senken – wenn wir wollen! Lasst es uns tun!"



Der Hope-Award wurde bereits an Persönlichkeiten verliehen wie UNO-Botschafterin Waris Dirie, die CDU-Politikerin Rita Süßmuth, Entertainer Harry Belafonte und Rainer Ehlers, einem der Gründer der Deutschen Aids-Stiftung. Sie alle machen sich mit ihrem Namen und ihrem Einfluss stark gegen Armut und Hunger in der Welt.