Seit gut einer Woche sorgt der Semperopernball-Verein für Schlagzeilen. Die Übergabe eines St.-Georgs-Ordens an den autoritären ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi hatte heftige Kritik ausgelöst. In der Folge sagte Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers als Moderatorin ab. Nach Bedrohungen war auch ihre Nachfolgerin Mareile Höppner vom ARD-Boulevardmagazin "Brisant" nicht mehr bereit, an der Seite von Roland Kaiser den Ball zu präsentieren. Schlagersänger Roland Kaiser zeigte sich ebenfalls irritiert über die Preisvergabe, hält aber an der Moderation fest. Auch Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert kritisierte die Preisvergabe an al-Sisi, will aber in offizieller Funktion am Ball teilnehmen. Wenig amüsiert vom Theater um den St-Georgs-Orden zeigte sich der Intendant der Semperoper, Peter Theiler, der um das Renomee des Opernhauses fürchtet. Ballchef Frey hat sich zwischenzeitlich ebenfalls von seiner eigenen Preisvergabe an al-Sisi distanziert.



Der Mitteldeutsche Rundfunk hatte ebenfalls Unverständnis über die Ordensvergabe an al-Sisi geäußert und darauf verwiesen, dass der Sender nicht in die Entscheidungen des Ballvereins involviert ist. An der Übertragung des Balls halte der MDR jedoch fest. Das gesellschaftliche Event wird seit Jahren im MDR-Fernsehen übertragen.