Mehrere Kampfhubschrauber der US-Armee können von Montag an über Dresden kreisen. Eine Woche lang werden rund 20 Helikopter auf ihrem Weg zu Übungsflügen in der sächsischen Landeshauptstadt betankt, wie die US-Armee mitteilte. Sie gehören zu einer Flotte von rund 60 Helikoptern, die von Frankreich aus nach Polen, Deutschland und Lettland starten. Dresdner müssen deshalb zwischen 6 Uhr morgens und 21 Uhr mit Überflügen rechnen. Am Wochenende soll es allerdings keine Flüge geben.