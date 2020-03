Die Deutsche Bahn AG hat am Montag im Hauptbahnhof Dresden einen ICE 4 auf den Namen "Freistaat Sachsen" getauft. Der rollende Botschafter für das Bundesland gehört zur neuesten Generation der Hochgeschwindigkeitszüge. Seit 2017 ist die Bauart im Einsatz. Bahnvorstand Roland Pofalla sagte, die ICE 4 sollen künftig das Rückgrat der DB-Fernverkehrsflotte bilden. Alle drei Wochen stellt die DB derzeit einen ICE 4 auf die Schiene.



In Sachsen sind diese besonders langen ICE-Züge planmäßig auf den ICE-Linien Berlin - Leipzig - Nürnberg - München beziehungsweise Berlin - Leipzig - Stuttgart - München unterwegs. Seit 2002 tauft die Deutsche Bahn AG Züge auf die Namen von Städten oder Urlaubsregionen. Sie orientierte sich damit an der Lufthansa, die tradionell ihre Flugzeuge nach Städten und Bundesländern benennt.