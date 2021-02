Die Identität des Mannes, der sich am vergangenen Freitag auf der Straße Neue Terrasse unweit des Kongresszentrums in Dresden mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet hat, ist geklärt. Wie die Polizei in Dresden mitteilte, handelt sich um einen 49-Jährigen. Der aus der Türkei stammende Mann lebte demnach in Dresden-Briesnitz. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.