Die Ökonomen vom Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) sehen Anzeichen für eine Erholung der ostdeutschen Wirtschaft. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten monatlichen Lagebericht des Ifo in Dresden hervor. Demnach hat sich die Stimmung in der Wirtschaft nach dem starken Einbruch im Frühjahr deutlich verbessert.