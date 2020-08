Vor der Dresdner Frauenkirche demonstrieren am Freitag etwa 50 Bauarbeiter aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Wie die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mitteilte, fordern sie höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Hintergrund der Demonstration sind die Tarifkonflikte in der Baubranche. Trotz guter Wirtschaftslage hätten die Bauverbände in der seit Mai andauernden Tarifrunde noch kein Angebot vorgelegt, so die Gewerkschaft.