In der Igelstation Radebeul wurden im vergangenen Jahr mehr als 800 Tiere gepflegt. Neben Verletzungen haben die Tiere zunehmend gesundheitliche Probleme durch Nahrungsmangel - auch in der warmen Jahreszeit. Grund sei die gestörte Nahrungskette, erklärt Igelhilfe-Chefin Cornelia Schicke. Es gebe immer weniger Insekten, das Hauptnahrungsmittel für Igel. Sind sie unterernährt, werden sie oft von Parasiten befallen.

Bildrechte: colourbox

Im vergangenen Jahr hat der Verein in Radebeul mehr als 800 Tiere betreut. Ob ein Igel Hilfe braucht, können Menschen an äußerlichen Merkmalen, aber auch am Verhalten erkennen. Versucht beispielsweise ein Igel nicht, vor Menschen wegzulaufen, rollt sich nicht ein, hat eine "Hungerfalte" hinter dem Kopf, ist stark aufgebläht oder sichtbar verletzt, sollten ihn die Finder zum Tierarzt oder in eine Auffangstation bringen.



Die Radebeuler Igelhilfe freut sich auch immer über "Pflegeeltern" für hilfebedürftige Tiere und bietet auf ihrer Internetseite viele Tipps zu Unterkunft und Verpflegung an.