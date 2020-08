Im Zuge der Ermittlungen wegen Verdachts eines illegalen Autorennens mit tödlichem Ausgang in Dresden haben Polizei und Landeskriminalamt ein Hinweisportal geschaltet . Die Behörden bitten um weitere Unterstützung potenzieller Zeugen. Neben Hinweisen und Beobachtungen könnten auch Bilder und Videos hochgeladen werden. Nach wie vor können Zeugen ihre Hinweise auch über die Rufnummer 0351/483 22 33 der Polizeidirektion Dresden mitteilen.

Ein sechsjähriger Junge war am Sonnabend beim Überqueren der Budapester Straße in Dresden angefahren worden und gestorben. Bisherige Erkenntnisse deuten auf ein illegales Autorennen hin. Ein 31 Jahre alter Autofahrer sitzt in Untersuchungshaft. Zudem wird gegen einen mutmaßlich ebenfalls beteiligten 23-Jährigen ermittelt.