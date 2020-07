Der sächsische Verfassungsschutz will Kommunen rechtzeitig warnen, wenn Rechtsextreme versuchen, Immobilien zu erwerben oder anzumieten. Das gehöre zu den Aufgaben des Amtes, sagte der Präsident des Verfassungsschutzes, Dirk-Martin Christian.

"In den von Rechtsextremisten erworbenen Immobilien entstehen mitunter auch Kampfsportzentren. Dort sollen junge Männer, die Staat und Gesellschaft ablehnen, in aller Abgeschiedenheit zu aktiven Kämpfern gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung ausgebildet werden", so Christian.