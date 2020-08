Jürgen Helfricht hat sich mit dem Leben Bilz' beschäftigt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Publizist Jürgen Helfricht hat sich mit dem Leben und Wirken von Friedrich Eduard Bilz beschäftigt. Er weiß zum Beispiel zu berichten, dass Bilz gern im Morgentau das Barfußtreten praktiziert hat. Zudem soll er bei strengen Minusgraden quasi unter freiem Himmel auf dem Balkon seines Sanatoriums nur mit einer Zeitung zugedeckt geschlafen haben.



1888 verfasst er das Lexikon "Bilz, das neue Heilverfahren, ein Lehr- und Nachschlagebuch für jedermann in gesunden und kranken Tagen". Es verkauft sich millionenfach und macht Bilz zu einem reichen Mann. In Radebeul eröffnet er ein Sanatorium, in dem seine Methoden praktiziert werden. Später kam noch ein "Licht-Luft-Bad" dazu - heute bekannt unter dem Namen Bilz-Bad mit der legendären Undosa-Wellenmaschine.