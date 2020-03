Die erste Fahrt der neuen Linie startet 5:31 Uhr in Dresden, der letzte Zug Richtung Ostsee fährt 17:31 Uhr. Um 19:55 Uhr fährt noch ein Intercity von Dresden nur bis Berlin. Die Züge halten unterwegs in Elsterwerda, Doberlug-Kirchhain, Berlin-Südkreuz, Berlin Hauptbahnhof, Berlin-Gesundbrunnen, Oranienburg, Neustrelitz und Waren an der Müritz.