Mit einer Festveranstaltung im Rathaus werden am Sonntagnachmittag in Dresden die 30. Interkulturellen Tage eröffnet. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sind unter dem Motto "Mein Name ist Mensch" bis zum 11. Oktober mehr als 160 Veranstaltungen geplant. Schwerpunkte sind in diesem Jahr demnach der interreligiöse Austausch, das selbstbestimmte Leben und das nachbarschaftliche Miteinander. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert schrieb vorab in einem Grußwort, gerade in Corona-Zeiten sei es wichtig, sich auszutauschen, zu diskutieren und das Verbindende zu feiern.