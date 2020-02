Man hat vor zwei Tagen begonnen, Passagiere von Bord zu lassen. Etwa 20 Personen hatten sich nach unserem letzten Hafen in Taiwan mit grippeartigen Symptomen gemeldet und diese Personen wurden dann in Kambodscha getestet. Alle Tests waren negativ. Danach wurde für alle Personen angefangen, die Rückreise zu organisieren. Und so geht das nach und nach. Das Schiff hat sich in den letzten Tagen immer mehr geleert.



Jetzt sind nach Auskunft der Crew noch 250 Gäste an Bord. Von ehemals 1.500. Man kommt sich vor wie auf einem Geisterschiff. Es ist ganz, ganz ruhig, aber entspannt. Wir werden auch getestet, das haben die kambodschanischen Behörden angeordnet: Fieber messen, Rachen- und Nasenabstriche. Diese werden an ein Institut in die Hauptstadt geschickt. Sollte das alles negativ sein, können die restlichen 250 Passagiere von Bord gehen und ihre Ausreise beginnen. Die Tests werden übrigens gerade vorbereitet.