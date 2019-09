Konrad Krause vom ADFC Sachsen, ist es denn in Dresden besonders gefährlich für Radfahrer? Der ADFC macht vor allem Grundstückeinfahrten aus…

Ja, Grundstückeinfahrten sind natürlich ein Ding. Die sind oft so gestaltet, dass die Vorfahrtssituation nicht klar ist. Dass man als Autofahrer, wenn man da reinfährt denkt, das ist ja wie eine kleine Straße in das Grundstück. Da hab ich also jetzt Vorfahrt! Das ist ähnlich an anderen Stellen, an Einmündungen, Kreuzungen – überall, wo baulich oder farblich den Verkehrsteilnehmern suggeriert wird, sie könnten hier lang ohne aufpassen zu müssen. Da passiert dann auch was. Das ist ein Problem, nicht nur an Grundstückseinfahrten.

Was muss denn passieren, damit es in Dresden sicherer wird für Radfahrer? Leipzig steht ja beispielsweise viel besser da…

Ja, Leipzig achtet auch viel mehr auf ausreichend breite, auf durchgehende und ausreichend vom Autoverkehr getrennte Wege, die auch stetig verlaufen. Dort verändert sich nicht alle paar Meter die Führungsform, so dass man nicht vom Fußweg auf den Radweg und dann auf einen Schutzstreifen fahren muss und dann darf man den Fußweg doch mitbenutzen, muss aber nicht und dann ist man wieder im Mischverkehr.

Also dieses Hin und her, was man in Dresden immer wieder als Problem sieht, das ist in Leipzig schon weniger stark. Da hat man auch viele Jahre schon drauf geachtet, ein stetigeres Radnetz auszubauen.

Die Polizei führt heute in Dresden Schwerpunktkontrollen durch – bringt das mehr Sicherheit?

Das würde ich mit einem klaren Unentschieden beantworten. Was mir dabei fehlt, ist der Fokus auf die Ursachen. An Unfällen mit Auto- und Radfahrer sind nun mal zu 70 % Autofahrer schuld und da ist hervorstechender Grund für Unfälle bei rechts abbiegenden Autofahrern der fehlende Schulterblick. Das ist mit Abstand Nr. 1 der Probleme und es wird nicht kontrolliert, denn das geht natürlich nicht ganz so leicht. Das ist schwerer zu kontrollieren, als wenn jetzt ein Radfahrer bei Rot über die Ampel fährt. Das sieht man, da ist Rot, fertig, Kontrolle.

Vielen Dank.

Das Interview führte Mario Hille