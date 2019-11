Es gibt zwei verschiedene Diamantschliffe. Brillant ist ja nicht das Gleiche wie Diamant, sondern es ist ein besonderer Schliff, der sehr viel vom Diamanten fordert, damit er eben so brillant blinkt. Etwas älter, im 17. Jahrhundert und von Ludwig dem 14. besonders geschätzt, sind Diamantrauten. Das sind breite, große Diamanten, aber sie sind nicht so glänzend, wie es eben Brillanten sind. Im 18. Jahrhundert hat man diese Diamanten umgeschliffen in Brillanten - aber nicht in Dresden.



So haben wir also Diamanten, die im alten Schliff sind, und die in ihren Schmuckstücken wichtig sind als Zeugnisse ihrer Zeit. Aber eben nicht als Rohstoff für normale Diamanten. Da müsste man so viel wegschneiden, dass eigentlich nur noch ein kleiner Diamant übrig bliebe. Und wahrscheinlich würden sie in dieser Form gar nicht mehr in den Handel kommen können.



Deswegen hoffe ich sehr, dass diejenigen, die diesen Unsinn getan haben, einsehen, dass es besser ist, die Schmuckstücke ganz zu lassen und nicht 'einzuschmelzen', wie es wahrscheinlich damals mit der 100-Kilo-Goldmedaille geschehen ist. Das ist eigentlich eine Entwertung dessen, was in den Vitrinen gelegen hat. Und natürlich ein unwiederbringlicher Verlust, der fürchterlich wäre.