Eine krebskranke Irakerin kann vorläufig an der Uniklinik Dresden weiter behandelt werden. Das hat das Sozialgericht in einem Eilverfahren entschieden. Mit der Entscheidung verpflichtete das Gericht das Jobcenter, der Frau bis zum Ablauf ihrer Aufenthaltserlaubnis im Januar Hartz-IV-Leistungen zu gewähren. Damit ist sie auch krankenversichert und kann ihre Krebstherapie fortsetzen. Die Irakerin hatte 2018 ihr Studium abgeschlossen. Seitdem ist sie auf Arbeitssuche. Weil ihre private Krankenversicherung auslief, wandte sich die 44-Jährige an Sozialamt und Jobcenter. Beide Behörden lehnten es zunächst ab, ihr Leistungen zu gewähren.